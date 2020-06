Bei Lufthansa sind mehr Stellen in Gefahr als bisher bekannt

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa stehen Tausende Stellen auf der Kippe. Die Airline erklärte, nach der Krise würden rechnerisch 22.000 Vollzeitstellen oder 26.000 Arbeitsplätze weniger benötigt als heute. Bisher war offiziell von mehr als 10.000 gefährdeten Jobs die Rede gewesen. Lufthansa-Personalvorstand Niggemann erklärte, um dennoch möglichst wenige der zurzeit 137.000 Beschäftigten zu entlassen, müssten die Personalkosten für den Zeitraum der Krise deutlich sinken. Gestern waren Vertreter der Fluglinie mit den Gewerkschaften UFO, Verdi und Vereinigung Cockpit zusammengekommen. Die Gewerkschaften erklärten erneut ihre Bereitschaft, gemeinsam einen Weg aus der Krise zu suchen. So bieten die Piloten an, während der Krise auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 07:00 Uhr