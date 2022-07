Bei Lufthansa droht ein Pilotenstreik

Russland nimmt Gaslieferung durch Nord Stream 1 wieder auf

Lubmin: Nach zehntägigen Wartungsarbeiten ist die Ostseepipeline Nord Stream 1 heute Früh wieder in Betrieb gegangen. Entgegen allgemeiner Befürchtungen konnte nach 6 Uhr wieder der Fluss von Gas aus Russland nach Deutschland registriert werden. "Es läuft an" - so ein Sprecher der Betreibergesellschaft wörtlich, ohne sich konkret zur Liefermenge zu äußern. Nach ersten Daten der Nord Stream AG lag die Auslastung am Morgen in den ersten Stunden bei etwa rund 30 Prozent. Die Bundesnetzagentur geht jedoch davon aus, dass die Menge im Laufe des Tages auf 40 Prozent steigt und damit das Niveau vor der Abschaltung zu Beginn der Wartungsarbeiten erreicht. Russland hatte bereits vor dem Abschalten der Pipeline die Gaslieferung auf diese Menge gedrosselt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2022 09:45 Uhr