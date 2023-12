Bei Lkw-Unfall in Passau sterben Mutter und Tochter

Passau: Nach dem tödlichen Lkw-Unfall hat Bayerns Innenminister Herrmann den Angehörigen seine Anteilnahme ausgedrückt. Es werde nun geprüft, ob es sich um einen Fahrfehler oder ein technisches Problem am Lastwagen gehandelt habe. Der Lkw war am Vormittag in der Passauer Bahnhofsstraße in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Eine 37 Jahre alte Frau und ihre elfjährige Tochter kamen ums Leben. Der neunjährige Sohn wurde verletzt, genauso wie zwei Frauen im Alter von 70 und 45 Jahren. Der Lkw-Fahrer war zeitweise ebenfalls im Krankenhaus, ist inzwischen aber in polizeilichem Gewahrsam. Der 63-Jährige wollte während einer Liefertour an einem parkenden Bus vorbei, fuhr auf den Gehweg und kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Gutachter und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 18:00 Uhr