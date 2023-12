Bei Lkw-Unfall in Passau sterben Mutter und Tochter

Passau: Bei einem Lkw-Unfall in der Innenstadt sind eine Frau und ihre Tochter ums Leben gekommen. Während die 37-Jährige am Vormittag noch an der Unfallstelle in der Passauer Bahnhofstraße starb, erlag die elfjährige Tochter später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Außerdem wurden laut Polizei ihr neunjähriger Bruder sowie zwei weitere Frauen im Alter von 45 und 70 Jahren verletzt. Ein Lastwagen hatte sie alle auf dem Gehweg erfasst, als dessen Fahrer an einem parkenden Bus vorbei wollte, und mit seinem Lkw schließlich an einer Mauer zum Stehen kam. Der Fahrer wurde ebenfalls verletzt, konnte aber das Krankenhaus inzwischen verlassen und ist in Polizeigewahrsam. Warum er die Fußgänger übersehen hat, ist noch unklar. Gutachter und Staatsanwaltschaft ermitteln. Die zeitweisen Sperrungen sind inzwischen aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 17:00 Uhr