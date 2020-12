Bei Leipziger Demo: Medienvertreter offenbar durch Polizeibeamte behindert

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Bei einer Demonstration gestern ist es offenbar zu Auseinandersetzungen zwischen Polizeibeamten und Journalisten gekommen. Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, wird gegen Beamte ermittelt, die unverhältnismäßig körperliche Gewalt angewendet haben sollen. Schon während der Veranstaltung waren Szenen in sozialen Medien verbreitet worden, in denen Medienvertreter durch Einsatzkräfte an ihrer Arbeit behindert wurden. In einem Fall sei eine Kameraausrüstung beschädigt worden. Im Gegenzug, sagt die Polizei, sollen Beamte und Mitarbeiter der Versammlungsbehörde von einigen Demonstranten mit Glasflaschen, Pyrotechnik und Steinen beworfen worden sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 14:00 Uhr