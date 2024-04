Bei Lawinenabgang in Tirol wird Gruppe von Wintersportlern verschüttet

Sölden: In den Ötztaler Alpen in Tirol ist am Vormittag eine Lawine abgegangen, die möglicherweise bis zu 18 Menschen verschüttet hat. Nach Angaben der Polizei konnten inzwischen vier von ihnen gerettet werden. Das riesige Schneebrett war etwa 180 Meter lang und 80 Meter breit und im Bereich der Martin-Busch-Hütte im Gemeindegebiet von Sölden abgegangen. Die Unglücksstelle liegt auf etwa 2.500 Meter Höhe. Für das Großaufgebot von Hubschraubercrews, Bergrettern, Hundestaffeln und Alpinpolizisten ist es angesichts der extremen Lawinengefahr ein riskanter Einsatz. Die Arbeiten mussten zeitweise unterbrochen werden, um zuerst andere Schneebretter abzusprengen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 13:15 Uhr