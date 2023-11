Bei Krawallen auf St. Pauli gibt es etliche Verletzte

Hamburg: Bei Krawallen am Rande des Zweitliga-Topspiels zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 sind mindestens 15 Fans und 17 Polizisten verletzt worden. Unklar ist noch, was genau die Ausschreitungen im Gästefanblock ausgelöst hat. Laut Polizei war dort ein Mann angegriffen worden; als Beamte einschritten, sei es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Die Partie wurde wegen der Ereignisse für einige Minuten unterbrochen. - Und noch zum Wintersport: Die erste Ski-Weltcup-Abfahrt am Matterhorn ist abgesagt. Wegen Neuschnees und starker Windböen kann das Rennen nicht stattfinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 09:15 Uhr