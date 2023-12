Bei Krankenhaus-Brand in Rom gibt es vier Tote

Rom: Beim Brand eines Krankenhauses nahe der italienischen Hauptstadt sind am Abend vier Menschen ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 76 und 86 Jahren. Die Flammen waren nach Angaben der Feuerwehr am späten Abend in einer Klinik in Tivoli bei Rom ausgebrochen, möglicherweise in einem Gebäudeteil, in dem Spezialabfälle gelagert werden. Der Brand breitete sich auf Notaufnahme und Intensivstation aus. Das Krankenhaus musste komplett evakuiert werden. Rund 200 Patienten wurden in andere Kliniken verlegt oder in eine Turnhalle gebracht. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 12:00 Uhr