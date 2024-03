Bei Kommunalwahl in der Türkei sterben zwei Menschen

Ankara: Am Rande der Kommunalwahlen in der Türkei sind bei Auseinandersetzungen zwei Menschen getötet worden. Sie starben im Südosten des Landes in der Kurdenmetropole Diyarbakir und in der Provinz Siirt. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet von Streitereien, die eskalierten. Die Beteiligten gingen mit Schusswaffen, Steinen und Stöcken aufeinander los. Neben den Toten gab es auch 15 Verletzte. Für die kurdische Minderheit ist die Wahl im Südosten besonders wichtig. Dort steht die prokurdische Partei DEM stark unter Druck. Sie hatte unter dem Namen HDP bei den vergangenen Kommunalwahlen viele Bürgermeisterposten gewonnen. Die Regierung in Ankara ließ aber einen großen Teil der Politiker wegen Terrorvorwürfen des Amtes entheben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 17:00 Uhr