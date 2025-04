Bei Koalitionsgesprächen ist von hohem Zeitdruck die Rede

Union und SPD drücken bei Koalitionsverhandlungen aufs Tempo: Angesichts der US-Zollpolitik und der starken Kursverluste an den Börsen ist in Berlin von den möglicherweise entscheidenden Stunden die Rede. "Es sollte schnell gehen. Es muss gut werden", sagte Unionsfraktions-Vize Spahn vor Beginn der Beratungen in der CDU-Zentrale wörtlich. Von einem enormen Zeitdruck spricht Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD. CDU-Chef Merz hat seine Teilnahme an einem Empfang der Jungen Union am Abend wegen der Schlussphase der Koalitionsverhandlungen kurzfristig abgesagt.

