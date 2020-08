Bei Kinderbetreuung gibt es zwischen Ost und West große Unterschiede

Wiesbaden: In Deutschland gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen West und Ost beim Thema Kinderbetreuung. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Demnach lag die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen in fast allen ostdeutschen Landkreisen bei mehr als 50 Prozent. In Westdeutschland wurde diese Schwelle hingegen in keinem Landkreis erreicht. In Bayern werden unterdurchschnittlich wenige Kinder unter drei Jahren in einer Kita oder von einer Tagesmutter betreut. Die Quote lag bei 28,5 Prozent

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 10:45 Uhr