Bei israelischen Angriffen wurden wohl auch zwei UN-Schulen getroffen

Gaza: Bei israelischen Angriffen in der Stadt soll es viele Tote in zwei UN-Schulen gegeben haben. Das berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Sie spricht von mindestens 50 Toten und zahlreichen Verletzten. Eine Sprecherin des UN-Palästinenserhilfswerks hat die Berichte bislang nicht bestätigt. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Angaben. Nach Wafa-Angaben haben die Rettungskräfte große Schwierigkeiten, die Schulen in dem umkämpften Gebiet zu erreichen. Dort sind viele geflohene Zivilisten untergebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 20:00 Uhr