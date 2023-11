Bei israelischem Angriff im Westjordanland gibt es mehrere Tote

Dschenin: Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager im Westjordanland hat die israelische Armee mindestens drei Menschen getötet. Nach palästinensischen Angaben gehörten die drei Toten des Drohnenangriffs zu den Dschenin-Brigaden, die der Terrorgruppe Islamischer Dschihad nahestehen. Israel teilte dazu mit, der Angriff aus der Luft habe einer bewaffneten Terrorzelle gegolten, und man habe "mindestens fünf" Terroristen getötet. Am Morgen hatte die israelische Armee den Fund zweier toter Geiseln vom Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober gemeldet. Die Leichen einer 19-jährigen Soldatin und einer Frau aus dem grenznahen Ort Beeri seien im Gazastreifen in einem Gebäude unweit des umkämpften Schifa-Krankenhauses gefunden worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 11:15 Uhr