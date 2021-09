Bei Insektenzählung ist die Ackerhummel am häufigsten gesichtet worden

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei der Hochsommer-Insektenzählung in Bayern ist wie in den meisten Vorjahren die Ackerhummel am häufigsten gesichtet worden. Das hat der Landesbund für Vogelschutz mitgeteilt. Weiter in der Rangliste folgten demnach der Schmetterling "Kleiner Fuchs", die Wildbiene, die westliche Honigbiene sowie das Tagpfauenauge. Laut dem Landesbund für Vogelschutz hat das nasse Frühjahr den Bienen und Wespen zu schaffen gemacht. Die Wespen landeten in diesem Jahr nur auf Platz 24, sonst waren sie immer unter den ersten Zehn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 13:00 Uhr