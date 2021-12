Bei Hüpfburg-Unfall in Tasmanien stirbt ein Kind

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Devenport: Bei einem schweren Unfall mit einer Hüpfburg sind im australischen Bundesstaat Tasmanien zwei Kinder ums Leben gekommen, mehrere weitere wurden verletzt. Die Kinder waren zu einer Weihnachtsfeier zusammengekommen, als ein Windstoß die aufblasbare Hüpfburg erfasste und in die Luft wirbelte. Die Kinder stürzten aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 04:00 Uhr