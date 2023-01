Bei Hubschrauber-Absturz nahe Kiew sterben mindestens 15 Menschen - Innenminister unter den Opfern

Nachrichtenarchiv - 18.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Innenminister Monastyrskyj und sein Führungsteam sind bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Dabei starben nach neuesten Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mindestens 15 Menschen, unter ihnen drei Kinder. Außerdem wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Der Hubschrauber war in der Früh in dem Kiewer Vorort Browary abgestürzt - in der Nähe eines Kindergartens. Die Unglücksursache ist unklar. Der ukrainische Geheimdienst ermittelt wegen eines möglichen Flugfehlers, eines technischen Defekts oder eines Anschlags. Bundesinnenministerin Faeser drückte den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und versprach Unterstützung. Deutschland habe dem ukrainischen Botschafter Hilfe angeboten, so die SPD-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 14:00 Uhr