Bei Hochwasser-Einsätzen in NRW kommen zwei Feuerwehrleute ums Leben

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Heftiger, ergiebiger Regen hat in Nordrhein-Westfalen zu außergewöhnlich starken Überschwemmungen geführt. Im Sauerland wurde ein 46-jähriger Feuerwehrmann von Wassermassen mitgerissen und ertank, ein 52-jähriger Kollege erlitt während der Rettungsarbeiten einen tödlichen Kollaps. Flüsse traten über die Ufer, aus Bächen wurden reißende Ströme. Erdrutsche und Wassermassen machten auch Hauptverkehrswege unpassierbar, zahllose Keller liefen voll. In Hürth bei Köln drohte in einem Chemiepark verunreinigtes Wasser auszutreten. Im Bereich mehrerer Talsperren gelten amtliche Warnungen. In Wuppertal fiel der Strom aus; anderswo wurde er vorsorglich abgeschaltet. Bewohner von Häusern in Flussnähe wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 07:00 Uhr