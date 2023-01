Bei Handball-WM verliert deutsches Team gegen Norwegen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi will Warnstreiks bei der Post ausweiten

München: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will die Warnstreiks bei der Deutschen Post in Bayern ausweiten. In der vergangenen Woche hätten sich bundesweit 30.000 Postbedienstete an den Aktionen beteiligt, davon 4.500 in Bayern, teilte Verdi in München mit. Bis zur dritten Verhandlungsrunde soll nun möglichst jeder Post-Beschäftigte in Bayern laut Gewerkschaft die Möglichkeit haben, bei den Streiks mitzumachen. Verdi fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post eine Lohnerhöhung um 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post weist das als überhöht zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2023 20:00 Uhr