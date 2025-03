Bei Hamburg-Wahl zeichnet sich hohe Beteiligung ab

Hamburg: Bei den Bürgerschaftswahlen in der Hansestadt zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Nach Angaben der Hamburger Innenbehörde haben bis zum späten Vormittag mehr als 38 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Dabei sind die Briefwähler eingerechnet. 2020 waren es zu diesem Zeitpunkt nur knapp 30 Prozent. Auch der amtierende Erste Bürgermeister Tschentscher wählte am Vormittag. Seine SPD liegt nach den letzten Umfragen deutlich vor den anderen Parteien. Platz zwei dürfte demnach an die mitregierenden Grünen oder an die CDU gehen. Wahlberechtigt sind rund 1,3 Millionen Hamburger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 13:00 Uhr