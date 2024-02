Bei Großbrand in Valencia werden mindestens 13 Menschen verletzt

Valencia: In der spanischen Küstenstadt sind beim Brand eines Hochhauses mindestens 13 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sind sechs Feuerwehrleute. Das fünfzehnstöckige Haus stand komplett in Flammen, Experten hatten zunächst mehrere Tote in den knapp 140 Wohnungen befürchtet. Der Feuerwehr gelang es, Bewohner, die sich auf Balkone geflüchtet hatten, mit einer Leiter zu retten. Das Feuer war in einem der unteren Stockwerke ausgebrochen und breitete sich wegen starken Windes schnell aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 23:00 Uhr