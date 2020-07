Bei Großbrand in Sachsen-Anhalt werden 5.000 Schweine getötet

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teutschental: Bei einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sachsen-Anhalt sind rund 5.000 Schweine verendet. Nach Angaben eines Polizeisprechers liegt der Schaden ersten Schätzungen zufolge zwischen vier und fünf Millionen Euro. Das Feuer in Teutschental bei Halle konnte mittlerweile gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 07:00 Uhr