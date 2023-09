Bei Großbrand im Irak sterben mehr als 100 Menschen

Mossul: Im Irak sind durch einen Brand bei einer Hochzeitsfeier zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben starben bei dem Feuer in Al-Hamdanija bei Mossul mindestens 114 Festgäste, weitere 200 wurden verletzt. Die Rettungsorganisation Roter Halbmond rechnet damit, dass die Opferzahlen noch steigen. Videos in sozialen Medien zeigen, wie in der Festhalle brennende Teile der Decke zu Boden fallen und Gäste versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Von Augenzeugen hieß es, dass Feuerwerkskörper den Brand verursachten. Eine Bestätigung dafür gab es von offizieller Seite aber nicht. Der irakische Zivilschutz teilte mit, die für Hochzeiten genutzte Halle sei mit hoch entzündlichem Material ausgekleidet gewesen. Zudem habe sie kein Alarmsystem gehabt. Gegen vier Besitzer der Halle ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2023 11:45 Uhr