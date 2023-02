Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: US-Sängerin Beyoncé hat den Rekord für die meisten Grammy-Trophäen aller Zeiten eingestellt. Bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises in Los Angeles gewann sie in der Kategorie 'Bester R&B Song' für "Cuff It". Damit steht sie in der Grammy-Geschichte zusammen mit dem verstorbenen Dirigenten Georg Solti bei 31 Auszeichnungen. Am Abend hatte sie noch weitere Chancen, alleinige Rekordhalterin zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 04:00 Uhr