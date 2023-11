Bei Glätteunfällen in Bayern werden mehrere Menschen verletzt

Ansbach: Schnee und Glätte auf den Straßen haben in Bayern für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden acht Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Bei Heilsbronn im Landkreis Ansbach geriet ein 35-Jähriger in den Gegenverkehr, weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war. In Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kollidierten zehn Autos. Auslöser war auch hier ein Autofahrer, der wegen Eisglätte ins Schleudern geraten war. Im oberbayerischen Siegsdorf hatten am Abend hunderte Haushalte weder Telefon noch Internet. Das lag daran, dass ein Autofahrer von der Straße abgekommen und mit Telefonkästen zusammengeprallt war.

