Bei Gewaltverbrechen in Oberbayern gibt es vier Tote

Weilheim: In Oberbayern haben bei einem Gewaltverbrechen vier Menschen ihr Leben verloren. Nach Angaben der Polizei soll in Weilheim ein Mann drei Personen und dann sich selbst getötet haben. Alle vier seien miteinander verwandt beziehungsweise bekannt gewesen. Es handelt sich um zwei 57-jährige Frauen, einen 60-jährigen Mann und den 59-jährigen mutmaßlicher Täter. Die Leichen wurden an unterschiedlichen Orten gefunden - im Garten eines Mehrfamilienhauses, auf einer Parkbank und in einem anderen Haus. Wie der genaue Ablauf der Tat war und was dahinter steckt, weiß man noch nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2022 03:00 Uhr