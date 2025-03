Bei Gewalttaten auf Festen in Bayern gibt es zwei Tote

Fürth: Bei zwei großen Feiern in Bayern sind am Nachmittag zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, erlag ein 47-Jähriger mittlerweile seinen Schussverletzungen. Er war in Fürth auf einer Hochzeitsfeier mit hunderten Gästen lebensgefährlich verletzt worden. Nach den mutmaßlichen Tätern wird gefahndet. Sie sollen in einem Skoda und einem Mercedes mit französischen Kennzeichen unterwegs sein. In Parsberg im Landkreis Neumarkt war zuvor ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde laut Polizei auf einem Kulturfest mit einem Messer attackiert. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 22:00 Uhr