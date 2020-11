Bei Geisterfahrerunfall auf A99 bei München sterben vier Menschen

Das Wetter in Bayern: zunächst neblig, dann sonnig. Maximal 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute halten sich vor allem entlang der Donau teils zähe Nebelfelder. Sonst wird es verbreitet sonnig. Tageshöchstwerte 10 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erst freundlich, ab Mittag Regen, in höheren Lagen Schnee bei 7 bis 12 Grad. Am Freitag am Alpenrand Schneeregen. Am Samstag oft sonnig, nur noch 2 bis 7 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.11.2020 05:00 Uhr