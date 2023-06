Bei Gedenkveranstaltung in Hongkong gibt es Festnahmen

Meldungsarchiv - 04.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hongkong: In der chinesischen Sonderverwaltungszone hat die Polizei acht Aktivisten festgenommen, die an das Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking vor 34 Jahren erinnern wollten. Ihnen werden Störung der Ordnung und mutmaßliche aufrührerische Handlungen beziehungsweise Landfriedensbruch vorgeworfen, so die Polizei. Sie warnte vor "illegalen Aktionen". 1989 hatte die chinesische Armee Panzer eingesetzt, um eine friedliche Demonstration auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking zu beenden. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben, die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert. Bis zum Jahr 2019 hatten Zehntausende in Hongkong immer mit einer Kerzenandacht an die Opfer erinnert. Ein nationales Sicherheitsgesetz verbot solche Aktionen aber im Jahr 2019.

