Bei Gedenkgottesdienst wird an Befreiung des KZ Dachau erinnert

Dachau: 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau ist mit einem ökumenischen Gottesdienst an das Leid der über 200.000 Inhaftierten dort erinnert worden. Mehr als 41.000 von ihnen starben während der Haft oder an deren Folgen. Der evangelische Landesbischof Kopp sagte in seiner Rede, die Kirche habe damals laut geschwiegen und nur wenige wie etwa der Theologe Dietrich Bonhoeffer seien aufgestanden. Heute beginne der "Schneeball des Hasses" erneut zu rollen. Er müsse zertreten werden, bevor er zur Lawine werde. Der katholische Generalvikar Klingan mahnte, es sei ein Auftrag an die Gesellschaft von heute, den Menschen Freiheit, Hoffnung und Zukunft zu ermöglichen. Der Gottesdienst in Dachau fand im Rahmen der zentralen Gedenkfeierlichkeiten der Stiftung Bayerische Gedenkstätten und des Internationalen Dachau-Komitees statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 11:00 Uhr