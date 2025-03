Bei Gedenkfeiern wird an Opfer des Germanwings-Absturz erinnert

Angehörige gedenken der Opfer des Germanwings-Absturzes: Am zehnten Jahrestag der Katastrophe versammelten sich zahlreiche Menschen in Le Vernet in den französischen Alpen. Lufthansa-Chef Spohr sprach den Familien der Toten sein Mitgefühl aus. In Haltern am See kamen mehr als 1.000 Schüler eines Gymnasiums zusammen, um an die 18 Schüler und Lehrer zu erinnern, die bei dem Absturz ums Leben kamen.

