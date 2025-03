Bei Gedenkfeiern wird an Opfer des Germanwings-Absturz erinnert

Germanwings-Absturz jährt sich zum 10. Mal: Bei Gedenkfeiern in Deutschland und Frankreich wird heute der Toten gedacht. In Haltern am See kamen mehrere Hundert Menschen auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums zusammen. Unter den 150 Opfern war auch eine Schulklasse von dort. Viele Familienangehörige sind zum Jahrestag gemeinsam nach Le Vernet in der Nähe des Absturzortes in den französischen Alpen gereist. Dort erinnert eine fünf Meter große goldene Sonnenkugel an die Opfer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 13:00 Uhr