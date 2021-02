Bei Gasexplosion in Memmingen werden mehrere Menschen verletzt

EU-Außenbeauftragter Borrell will bei Moskaubesuch über Nawalny sprechen

Moskau: Der EU-Außenbeauftragte Borrell will sich heute bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Lawrow in der russischen Hauptstadt für die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny einsetzen. Borrell hatte im Vorfeld angekündigt, dem Kreml während seiner zweitägigen Reise, so wörtlich, klare Botschaften zu überbringen. Der inhaftierte Nawalny muss sich heute erneut vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einen Weltkriegsveteranen beleidigt zu haben. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Ein Mitarbeiter Nawalnys kündigte derweil an, dass die Massenproteste gegen die Verhaftung des Oppositionellen vorübergehend einzustellen und erst im Frühjahr fortsetzen. Nawalny war am Dienstag in einem international kritisierten Prozess zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 07:00 Uhr