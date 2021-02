Bei Gasexplosion in Memmingen werden mehrere Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Memmingen: Bei einer Gasexplosion in einem Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes in Memmingen sind mehrere Menschen verletzt worden. Umliegende Häuser werden evakuiert. Eine Polizeisprecherin hat gesagt, ein weitere Explosion sei nicht auszuschließen. Das Gebäude stehe an einer großen Kreuzung in Memmingen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 09:00 Uhr