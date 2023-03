Bei Galeria schließen wohl 52 Filialen

Meldungsarchiv - 13.03.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Düsseldorf: Die letzte große Warenhauskette in Deutschland, die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, will 52 der noch existierenden 129 Warenhäuser schließen. Das melden dpa und Reuters unter Berufung auf den Betriebsrat des Konzerns. Laut der Arbeitnehmervertretung sind 5.000 der jetzt noch 17.400 Arbeitsplätze bedroht. - Die Warenhauskette schlittert - wie Reuters es formuliert - seit Jahren von einer Krise in die nächste. Zuletzt hatte Corona das Geschäft belastet, der Konzern griff nach Staatshilfen, dann litten die Filialen an der Zurückhaltung der Verbraucher nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. In einem Insolvenzverfahren vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen.

