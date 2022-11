Bei Fußball-WM trennen sich USA und Wales 1:1

Nachrichtenarchiv - 22.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zur Fußball-Weltmeisterschaft: Am heutigen dritten Spieltag stehen in Katar gleich vier Spiele auf dem Programm. Um 11 Uhr trifft Mitfavorit Argentinien auf den Außenseiter Saudi-Arabien. Am späten Nachmittag spielen Polen gegen Mexiko und Dänemark gegen Tunesien. Titelverteidiger Frankreich greift schließlich am Abend um 20 Uhr im Spiel gegen Australien erstmals ins Geschehen ein. Gestern Abend trennten sich die USA und Wales 1:1, außerdem besiegten die Niederlande Senegal mit 2:1. Und zuvor hatte England den Iran mit 6:2 geschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2022 06:00 Uhr