Bei Fußball-WM starten die letzten Vorrunden-Spiele

29.11.2022 11:00 Uhr

Zum Fußball: Bei der Weltmeisterschaft in Katar entscheidet sich heute in den Gruppen A und B, wer ins Achtelfinale einzieht. Zunächst versuchen es die Niederlande im Spiel gegen den Gastgeber. Für Katar ist es nach zwei Niederlagen die letzte Partie. Spannend wird es zwischen Ecuador und dem Senegal. Beide Länder haben noch Chancen auf die K.O.-Runde. Am Abend finden zeitgleich die Partie Wales gegen England und das Duell Iran gegen USA statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 11:00 Uhr