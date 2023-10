Bei Führerscheinprüfungen gibt es immer mehr Betrugsversuche

Berlin: Die Zahl der entdeckten Täuschungsversuche bei Führerscheinprüfungen hat heuer ein Rekordniveau erreicht. Nach Angaben des TÜVs sind in den ersten neun Monaten 2.700 Prüflinge dabei erwischt worden - 38 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei einem Drittel der Fälle habe sich ein Fremder als der eigentliche Prüfling ausgegeben, ein weiteres Drittel verwendete Spickzettel, und die restlichen andere Hilfsmittel wie Handys, Kopfhörer oder Kameras. In Dutzenden Fällen wurden die Prüfer von den Betrügern verbal angegriffen, in 20 Fällen wurde mit körperlicher Gewalt gedroht. Bei der Pkw-Klasse B liegt die Durchfallquote dem TÜV zufolge bei 45 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 09:00 Uhr