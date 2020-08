Bei Fraport stehen 4.000 Jobs auf der Kippe

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Flughafenbetreiber Fraport will wegen des Corona-Einbruchs tausende Jobs streichen. Bis zu 4.000 der 22.000 Stellen sollen nach Unternehmensangaben wegfallen. Ob betriebsbedingte Kündigungen nötig sein werden, könne man noch nicht sagen. Fraport-Chef Schulte sieht den Höhepunkt der Luftverkehrsbeschränkungen zwar als durchschritten an. Er sagt aber, dass die Passagierzahlen in Frankfurt auch in den kommenden drei Jahren noch um 15 bis 20 Prozent unter den bisherigen Höchstwerten liegen dürften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 12:00 Uhr