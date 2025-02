Bei Flugzeugabsturz in Philadelphia sterben offenbar alle 6 Insassen

Philadelphia: Zwei Tage nach dem Unglück in Washington ist in den USA erneut ein Flugzeug abgestürzt. Die Maschine mit sechs Menschen an Bord fing kurz nach dem Start Feuer und stürzte in ein bewohntes Gebiet. Nach bisherigen Informationen gibt es keine Überlebenden, alle Insassen waren Mexikaner. Wegen der Explosion am Boden gerieten mehrere Häuser in Brand, über Verletzte in den Gebäuden ist nichts bekannt. - Nach der Kollision eines Hubschraubers mit einem Regionalflugzeug in Washington sind inzwischen beide Flugschreiber gefunden worden. Vermutet wird, dass der Pilot des Helikopters einen Fehler begangen hat, offiziell bestätigt ist diese Theorie aber noch nicht.

