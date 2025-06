Bei Flugzeugabsturz in Indien werden mindestens 290 Menschen getötet

Mindestens ein Passagier überlebt Flugzeugunglück in Indien: Der 40-Jährige berichtete Medien von seinem Krankenhausbett aus, er habe am Notausgang gesessen und aus dem Flugzeug springen können. Die Air-India-Maschine mit 242 Menschen an Bord war kurz nach dem Start im westindischen Ahmedabad in ein Wohnviertel gestürzt. Weiterhin unklar ist, wie viele Insassen des Flugzeugs und Menschen am Boden ums Leben gekommen sind. Eine ranghohe Polizeibeamtin sprach von mittlerweile mehr als 290 Toten. Der indische Innenminister sagte, die Zahl der Opfer werde nach DNA-Untersuchungen feststehen. Die Boeing 787 sollte nach London fliegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 21:30 Uhr