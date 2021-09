Bei Flugzeugabsturz im Ostallgäu kommt ein Mensch ums Leben

In der Union wird Kritik an Laschets Regierungskurs lauter

Berlin: Vor der Sitzung der Unionsfraktion wächst der innerparteiliche Widerstand gegen den Kurs von Kanzlerkandidat Laschet, regieren zu wollen. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, die Union habe keinen Anspruch auf Regierungsveranstwortung. Junge-Union-Chef Kuban erklärte in der ARD, der Auftrag liege bei SPD, Grünen und FDP. Man habe verloren: Punkt. Niedersachsens CDU-Chef Althusmann schlug vor, den Wählerwillen anzunehmen und zwar - so wörtlich: "demütig und respektvoll". Die scheidende Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz, Klöckner, hält dagegen eine Beteiligung der Union an der kommenden Bundesregierung für möglich. Die CDU sei zwar nicht am Zug, weil sie die Nase nicht vorne habe, aber man stehe sehr klar zu Gesprächen bereit, so Klöckner. Heute kommen die neuen Fraktionen von SPD, Union, Grünen und Linken zu ersten Beratungen zusammen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 09:45 Uhr