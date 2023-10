Bei Feuer in spanischen Diskotheken sterben mindestens neun Menschen

Murcia: Bei einem Brand in der südost-spanischen Stadt sind nach jüngsten Angaben der Rettungskräfte mindestens neun Menschen getötet worden. Die Rettungsdienste suchen noch nach weiteren möglichen Opfern. Das Feuer war in einer Diskothek in Murcia, südlich von Valencia, ausgebrochen und hatte sich nach Angaben der Zeitung "El Pais" auf angrenzende Lokale ausgebreitet. Vier Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle. In den Diskotheken fanden nach Angaben des Betreibers mehrere Geburtstagsfeiern statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 14:00 Uhr