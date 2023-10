Bei Feuer in Diskothek in Spanien sterben mindestens sechs Menschen

Murcia: Bei einem Brand in einer Diskothek in Südostspanien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie spanische Zeitungen unter Berufung auf dem Bürgemeister der Stadt berichten, erlitten weitere vier Besucher Rauchvergiftungen. Die Zahl der Todesopfer könnte demnach noch steigen, da derzeit acht Personen vermisst werden. Es soll sich um Teilnehmer einer Geburtstagsfeier handeln. Warum das Feuer am frühen Morgen ausbrach, ist noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 12:00 Uhr