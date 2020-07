Bei Feuer in der Kathedrale von Nantes gibt es Verdacht auf Brandstiftung

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nantes: Die französische Feuerwehr bekämpft seit dem frühen Morgen ein Feuer in der spätgotischen Kathedrale der Stadt. Der Großbrand soll inzwischen unter Kontrolle sein. Die große Orgel in der Kathedrale wurde laut Feuerwehr vollständig zerstört. Die zuständige Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Auf einer Pressekonferenz erklärte Staatsanwalt Sennes, das Feuer sei an drei Stellen ausgebrochen, unter anderem an der Orgel und im Hauptschiff. Das sehe nicht nach einem Zufall aus. Derzeit, so Sennes, gehe man von einem kriminellen Hintergrund aus. Die Staatsanwaltschaft leitete nun eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein. Premierminister Castex bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Er kündigte an, am Nachmittag gemeinsam mit Kulturministerin Bachelot und Innenminister Darmanin nach Nantes zu fahren, um den Schaden zu sehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 12:15 Uhr