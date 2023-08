Bei Feuer im Elsass kommen elf Menschen ums Leben

Colmar: Bei einem Feuer in einem Ferienheim im Elsass sind wahrscheinlich elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr wurden neun Tote geborgen, für zwei Vermisste gebe es keine Hoffnung mehr. Bei den Opfern handelt es sich nach Behörden-Angaben um zehn Menschen mit geistiger Behinderung und einen Betreuer. Die Gruppe aus Nancy hatte ihren Urlaub in der Unterkunft in Wintzenheim unweit der deutschen Grenze verbracht. 17 Menschen konnten gerettet werden. Das Feuer war am Morgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 80 Mann im Einsatz. Frankreichs Präsident Macron dankte den Einsatzkräften und sprach von einer Tragödie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 14:00 Uhr