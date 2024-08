Bei Feuer auf Riesenrad nahe Leipzig gibt es mehrere Verletzte

Großpösna: Auf einem Festival bei Leipzig ist am späten Abend Feuer auf einem Riesenrad ausgebrochen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden dabei mehrere Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Zwei Gondeln seien in Brand geraten und hätten am Ende lichterloh in Flammen gestanden. Nach und nach habe man die Menschen vom Riesenrad geholt, mittlerweile sei die Lage unter Kontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 23:00 Uhr