Bei Faschingsumzug in Kehl gerät ein Wagen in Brand

Kehl: In Baden-Württemberg ist bei einem Fastnachtsumzug ein Wagen in Brand geraten. Der SWR zeigt Bilder von einem Boot auf Rädern, dessen Kajüte völlig ausgebrannt ist. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, einer von ihnen schwer. Ein Polizeisprecher sagte, vermutlich sei es zu einer Verpuffung am Wagenanhänger gekommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Zum Umzug in Kehl waren nach Angaben der Stadt bis zu 3.500 Teilnehmer erwartet worden - er galt als regionaler Höhepunkt dieses Faschingswochenendes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 18:00 Uhr