Bei Fabrikbrand in China sterben 36 Menschen

Peking: Bei einem Brand in einer Fabrik in China sind nach Angaben von Staatsmedien mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Personen werden demnach noch vermisst. Das Feuer brach am Montagnachmittag Ortszeit in der sogenannten "High-Tech-Zone" der Stadt Anyang in der Provinz Henan aus. Die Feuerwehr rückte mit 63 Fahrzeugen aus. Der Brand konnte vollständig gelöscht werden. Zur Ursache wurden bisher keine Angaben gemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2022 03:00 Uhr