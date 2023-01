Bei Explosion in Moschee in Pakistan sterben mehr als 40 Menschen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peshawar: In der Stadt im Nordwesten Pakistans sind bei einer Explosion in einer Moschee mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. 150 weitere wurden nach Angaben der Regierung verletzt. Die Polizei geht von einem Selbstmordanschlag aus. Man habe Spuren von Sprengstoff gefunden. Die Explosion ereignete sich während eines Gebetes. In der Moschee auf dem Gelände eines Polizeihauptquartiers sollen sich zu diesem Zeitpunkt mindestens 260 Menschen aufgehalten haben. Ein Teil des Gebäudes stürzte ein. Man vermutet, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden. Im November hatten die pakistanischen Taliban eine Waffenruhe mit der Regierung aufgekündigt. Seitdem haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2023 13:15 Uhr