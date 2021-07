Bei Explosion in Leverkusener Chemiepark werden mindestens 16 Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 27.07.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leverkusen: Bei der Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen sind nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Wie die Betreiberfirma mitteilte, werden zudem fünf Mitarbeiter vermisst. - Die Explosion hatte sich den Angaben zufolge im Tanklager der Entsorgungsanlage ereignet. Danach kam es zu einem Brand. Die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Rettungskräfte und Luftmesswagen sind im Einsatz. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vorsorglich wurden die Autobahnen in unmittelbarer Nähe gesperrt, um die Straßen für Einsatzkräfte freizuhalten. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.07.2021 12:45 Uhr